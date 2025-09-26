В детском саду Мурманска начала работу гувернёрская служба в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!»Команда Мурманской области вошла в число победителей Всероссийского марафона «Русский вальс»
Военные следователи Северного флота выявили натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

В ходе проведения следственных действий по уголовному делу, сотрудниками военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону при проверке одной из квартир города Мурманска было выявлено нарушение миграционной политики иностранными гражданами.

Проверены находящиеся в квартире лица, среди которых выявлены два натурализованных гражданина, один гражданин, имеющий фиктивную регистрацию, и четыре гражданина, не имеющих регистрацию по месту проживания.

В результате два натурализованных гражданина доставлены в Военный комиссариат Мурманска для регистрации в единой системе учёта. По факту фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону возбужденно уголовное дело.

Четыре иностранных гражданина, не имеющих регистрацию, доставлены в миграционный отдел г. Мурманска для выяснения обстоятельств.

 

 

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

 

