Военные следователи Североморска продолжают проводить поиски натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Военные следователи военного следственного отдела по Североморскому гарнизону продолжают поисковые мероприятия по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт, в Североморске.

В ходе последнего рейда было проверено более десяти человек. В ходе рейда военные следователи также проводили разъяснительную работу, информируя проверяемых граждан о возможности заключить контракт на прохождение военной службы в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации.

В результате проведенных мероприятий один гражданин добровольно изъявил желание поступить на военную службу. Он был направлен в ближайший пункт отбора.

Подобные рейды направлены на соблюдение порядка прохождения военной службы и поддержание законности и проводятся военными следователями Северного флота на регулярной основе.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.