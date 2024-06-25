Военные следователи Североморска провели очередное мероприятие по поиску натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта

Военные следователи Североморска в рамках плановой работы провели очередное мероприятие, направленное на выявление натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта. В ходе мероприятия было проверено свыше десятка мужчин призывного возраста.

Каждому из проверенных граждан были разъяснены их обязанности по воинскому учёту, а также предоставлена информация о возможности заключения контракта на прохождение военной службы. Данное мероприятие проводится в целях обеспечения полного учёта граждан, подлежащих призыву, и информирования их о правах и обязанностях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Военные следователи продолжают активно работать над выявлением лиц, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и ведут разъяснительную работу среди населения о важности выполнения гражданского долга перед Родиной.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.