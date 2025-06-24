Военные следователи Североморска провели рейд по выявлению натурализованных граждан

Следователи военного следственного отдела по Североморскому гарнизону провели рейд в гаражных кооперативах города, направленный на выявление граждан, уклоняющихся от исполнения обязанностей по воинскому учёту.

Военные следователи акцентировали внимание на важности своевременной постановки на воинский учёт, напомнив гражданам об их конституционных обязанностях.

Кроме того, в рамках рейда проводилась разъяснительная работа о возможностях прохождения службы в Вооружённых силах РФ по контракту. Офицеры рассказали о преимуществах контрактной службы, включая социальные гарантии, стабильный доход и возможность карьерного роста.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.