Военные следователи Североморска провели рейд по выявлению натурализованных граждан

Сотрудниками военного следственного отдела Североморского гарнизона проведён рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт.

Как сообщает старший следователь-криминалист ВСО по Североморскому гарнизону капитан юстиции Абраменков Никита Юрьевич, в ходе рейда были проверены лица, недавно получившие российское гражданство. Среди них обнаружены граждане, не вставшие на воинский учёт. Они были направлены в военный комиссариат города для регистрации в единой системе учёта. Подобные рейды проводятся регулярно и будут продолжены в дальнейшем.

Также военными следователями были проведены профилактические беседы о возможностях прохождения военной службы по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации.

Фото предоставлено военным следственным отделом Североморского гарнизона.