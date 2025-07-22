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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.25 13:15

Военные следователи Североморска провели рейд по выявлению натурализованных граждан

Сотрудниками военного следственного отдела Североморского гарнизона проведён рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт.

Как сообщает старший следователь-криминалист ВСО по Североморскому гарнизону капитан юстиции Абраменков Никита Юрьевич, в ходе рейда были проверены лица, недавно получившие российское гражданство. Среди них обнаружены граждане, не вставшие на воинский учёт. Они были направлены в военный комиссариат города для регистрации в единой системе учёта. Подобные рейды проводятся регулярно и будут продолжены в дальнейшем.

Также военными следователями были проведены профилактические беседы о возможностях прохождения военной службы по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации.

 

 

Фото предоставлено военным следственным отделом Североморского гарнизона.

 

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