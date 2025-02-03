Военные следователи Североморска провели рейд по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от исполнения своих обязанностей перед государством

Военные следователи Североморска провели рейд, направленный на выявление натурализованных граждан, не выполнивших требования по постановке на воинский учёт.

В ходе рейда были проверены документы граждан призывного возраста. У нескольких человек выявлены нарушения: они не смогли предоставить подтверждение постановки на воинский учёт или документы, освобождающие от данной обязанности. Всех нарушителей доставили в военный следственный отдел для уточнения обстоятельств и оформления необходимых процедур.

Кроме того, офицеры провели разъяснительную работу среди населения города. Они проинформировали граждан о преимуществах службы в Вооруженных Силах по контракту, включая социальные гарантии, льготы и возможность карьерного роста.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.