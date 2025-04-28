Военные следователи Североморска провели рейд по выявлению натурализованных мигрантов, не вставших на воинский учёт, в гаражном кооперативе города. В ходе рейда были выявлены лица, которые не смогли предоставить документы о воинском учёте, они были направлены в военный комиссариат для уточнения данных.

Кроме того, офицеры провели разъяснительные беседы с иностранными гражданами, предоставив им информацию о возможностях прохождения военной службы по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.