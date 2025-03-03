Военные следователи Североморска провели рейд по выявлению натурализованных мигрантов, не вставших на воинский учёт

Военные следователи Североморского гарнизона провели плановый рейд в одном из гаражных кооперативов города. Целью рейда стало выявление лиц, имеющих статус гражданина Российской Федерации, но не состоящих на воинском учёте.

В ходе рейда были проверены несколько десятков гаражей.

Кроме того, офицеры провели разъяснительные беседы с людьми призывного возраста о преимуществах прохождения военной службы по контракту.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.