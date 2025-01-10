Военные следователи Североморска провели рейд по выявлению уклонистов

Военные следователи Североморска провели рейд в магазинах и на стройплощадках города, направленный на выявление граждан, уклоняющихся от исполнения обязанностей по воинскому учёту.

Основная цель рейда заключалась в проверке документов лиц, получивших российское гражданство, но до сих пор не вставших на воинский учёт.

Среди проверенных лиц был выявлен мужчина призывного возраста, получивший гражданство РФ, который не смог документально подтвердить постановку на воинский учёт. Он был доставлен в военный комиссариат для уточнения данных.

В рамках рейда сотрудники также проводили разъяснительные беседы с гражданами о преимуществах прохождения службы в Вооружённых Силах Российской Федерации по контракту. Особый акцент был сделан на возможностях карьерного роста, социальных гарантиях и льготах, предоставляемых контрактникам.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.



