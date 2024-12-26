Мурманская область. Арктика (16+)26.12.24 11:55
Военные следователи Североморска провели рейд по выявлению уклонистов в гаражном кооперативе города
Целью мероприятия стало выявление граждан, прошедших процедуру получения российского гражданства, но не вставших на воинский учёт.
В ходе рейда были проверены документы у нескольких человек. Особое внимание уделялось тем, кто получил гражданство Российской Федерации в последние годы, но при этом не исполнил свои обязанности перед государством, предусмотренные законодательством о воинской службе.
Также офицеры проводили разъяснительную работу о возможности службы в армии по контракту, перспективах и льготах для таких военнослужащих.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
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