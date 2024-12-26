Военные следователи Североморска провели рейд по выявлению уклонистов в гаражном кооперативе города

Целью мероприятия стало выявление граждан, прошедших процедуру получения российского гражданства, но не вставших на воинский учёт.

В ходе рейда были проверены документы у нескольких человек. Особое внимание уделялось тем, кто получил гражданство Российской Федерации в последние годы, но при этом не исполнил свои обязанности перед государством, предусмотренные законодательством о воинской службе.

Также офицеры проводили разъяснительную работу о возможности службы в армии по контракту, перспективах и льготах для таких военнослужащих.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.