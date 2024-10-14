Военные следователи Североморского гарнизона провели рейд по поиску бывших мигрантов, не вставших на воинский учёт

Военные следователи военного следственного отдела по Североморскому гарнизону продолжают мероприятия по поиску бывших мигрантов, не вставших на воинский учёт в установленный срок. В рамках очередного рейда были проверены гаражные кооперативы и шиномонтажные мастерские на территории гарнизона.

В ходе проверки было установлено присутствие ряда граждан, статус которых был проверен на соответствие требованиям воинского учёта. Следователи продолжают выявлять тех, кто уклоняется от выполнения обязанностей по постановке на учёт.

Также в рамках рейда военные следователи информировали граждан о возможности поступления на военную службу по контракту, разъясняя преимущества и условия, предлагаемые Министерством обороны Российской Федерации.

Данные мероприятия направлены на повышение уровня правопорядка и обеспечения исполнения гражданами своих обязанностей перед государством.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.