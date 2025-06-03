Военные следователи Североморского гарнизона провели рейд по проверке воинского учёта

Военные следователи Североморского гарнизона провели очередной рейд, направленный на выявление натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт в установленном порядке.

В ходе рейда были проверены документы у лиц, получивших российское гражданство, но не выполнивших обязанность по постановке на воинский учёт. Своевременная регистрация в военкоматах является важным элементом военной мобилизационной готовности, а её нарушение влечёт административную и уголовную ответственность.

Также офицеры проводили информационно-разъяснительную работу с гражданами. Офицеры рассказали о возможностях службы по контракту, социальных льготах для военнослужащих и их семей, а также перспективах карьерного роста в Вооружённых Силах РФ.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.