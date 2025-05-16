Военные следователи Североморского военного следственного отдела встретились с ветераном военного следствия

В преддверии 158-й годовщины со дня создания военных следственных органов Российской Федерации офицеры военного следственного отдела по Североморскому гарнизону провели встречу с ветераном ведомства, подполковником юстиции запаса Николаем Николаевичем Иусом. Мероприятие, приуроченное к значимой исторической дате, стало важным шагом в укреплении преемственности поколений и сохранении профессиональных традиций.

В ходе теплой беседы Николай Николаевич поделился с молодыми коллегами воспоминаниями о службе, примерами расследования сложных дел и подчеркнул значение принципов беспристрастности и законности в работе военных следователей.

Ветерану, посвятившему более 20 лет службе в органах военной юстиции, были вручены памятные подарки и благодарность за вклад в развитие следственной системы.

Мероприятие завершилось совместным фотографированием и вручением памятных подарков.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.