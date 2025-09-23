Военные следователи следственного отдела регулярно проводят рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт

Сотрудниками 305 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с военной полицией проведены мероприятия по выявлению лиц, которые приняли российское гражданство, но уклоняются от постановки на воинский учёт.

Как сообщает Ярослав Викторович Кондратенко, следователь 305 военного следственного отдела лейтенант юстиции, в ходе рейда, проведенного на территории города Мурманска проверено шесть лиц из числа натурализованных граждан. По результатам проверки лиц, не вставших на воинский учёт, не выявлено.

Военные следователи Печенгского гарнизона совместно с представителями военной полиции тоже провели рейд по выявлению натурализованных мигрантов в жилом районе города.

Кроме того, следователи проводили разъяснительные беседы, рассказывая о возможностях контрактной службы в армии и предоставляемых льготах для этой категории военнослужащих.

Подобные рейды проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.