Военные следователи совместно с сотрудниками военной полиции провели рейд по выявлению уклонистов от воинского учёта среди мигрантов на строительных площадках Мурманска

В ходе рейда были обнаружены несколько граждан, подозреваемых в уклонении от воинских обязанностей. Все они были незамедлительно направлены в военный комиссариат для дальнейшего разбирательства и уточнения их статуса.

Кроме того, в рамках рейда была организована информационно-разъяснительная работа среди персонала стройплощадки. Сотрудники подробно рассказали присутствующим об ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части воинского учёта, а также о преимуществах прохождения службы по контракту.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.