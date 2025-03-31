Военные следователи в Гаджиево провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Военные следователи в Гаджиево провели рейд, направленный на выявление граждан, получивших российское гражданство через процедуру натурализации, но не исполнивших обязанности по постановке на воинский учёт.

По итогам рейда были составлены административные протоколы в отношении нарушителей.

Подобные рейды проводятся регулярно в целях профилактики правонарушений и повышения уровня правопорядка среди новых граждан нашей страны.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.