Военные следователи в Гаджиево провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Военными следователями в Гаджиево проведён рейд, направленный на выявление иностранных граждан, своевременно не вставших на воинский учёт. Рейд был проведён с целью предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации.

Также офицеры провели разъяснительные беседы с иностранными гражданами, предоставив им информацию о возможностях прохождения военной службы по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.