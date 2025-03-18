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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.25 13:25

Военные следователи в Гаджиево провели рейд по выявления натурализованных мигрантов, не вставших на воинский учёт

Военные следователи Гаджиевского гарнизона провели проверку соблюдения правил воинского учёта среди лиц, получивших российское гражданство путем натурализации, но не вставших на воинский учёт.

В рамках мероприятия были проверены несколько граждан. Вместе с этим военные следователи вели разъяснительную работу, подчеркивая важность соблюдения законодательства о воинском учете, возможность прохождения контрактной службы в Вооружённых Силах РФ, а также льготы, предоставляемые военнослужащим-контрактникам.

 

 

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

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