Военные следователи в Гаджиево провели рейд по выявлению нарушений воинского учёта среди натурализованных граждан

В Гаджиево военные следователи совместно с представителями военной полиции провели рейд по проверке соблюдения требований воинского учёта среди натурализованных граждан Российской Федерации.

Целью данной проверки стало выявление возможных нарушений законодательства о воинской обязанности, включая уклонение от постановки на учет, несообщение об изменении места жительства и другие нарушения, предусмотренные законодательством РФ. В результате проведенного рейда были выявлены несколько случаев несоблюдения правил воинского учёта.

Помимо выявления нарушений, офицеры также провели разъяснительную работу с местными жителями, рассказав о преимуществах службы в Вооружённых Силах Российской Федерации по контракту. Особое внимание было уделено социальным гарантиям и льготам, доступным военнослужащим-контрактникам.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.