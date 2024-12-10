Мурманская область. Арктика (16+)10.12.24 13:05
Военные следователи в Гаджиево провели рейд по выявлению нарушений воинского учёта среди натурализованных граждан
Военные следователи Гаджиевского гарнизона провели рейд, направленный на выявление нарушений воинского учёта среди лиц, получивших гражданство Российской Федерации путем натурализации.
В ходе рейда был проверен ряд граждан. Также проводилась разъяснительная работа о необходимости соблюдения законодательства о воинском учёте, о возможности службы в армии по контракту и льготах, предоставляемых данной категории военнослужащих.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
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