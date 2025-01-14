Военные следователи в Гаджиево провели рейд по выявлению нарушений воинского учёта среди натурализованных граждан
Военные следователи Гаджиевского гарнизона провели рейд для выявления нарушений воинского учёта среди граждан, получивших российское гражданство в результате натурализации.
Целью рейдов является обеспечение точного учёта всех граждан, подлежащих воинскому учету, а также предотвращение случаев уклонения от исполнения обязанностей военной службы.
Офицеры также провели разъяснительную работу с местными жителями, рассказав о преимуществах службы в Вооружённых Силах Российской Федерации по контракту. Особое внимание было уделено социальным гарантиям и льготам, доступным военнослужащим-контрактникам.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.