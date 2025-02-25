Военные следователи в Гаджиево провели рейд по выявлению нарушений воинского учёта среди натурализованных граждан

Военные следователи Гаджиевского гарнизона провели рейд по проверке соблюдения правил воинского учёта среди тех, кто получил российское гражданство через процедуру натурализации.

В ходе рейда была проведена проверка ряда граждан. Одновременно с этим военные следователи проводили информационную работу, рассказывая о важности соблюдения законодательства о воинском учёте, возможности прохождения службы по контракту в вооруженных силах, а также о льготах, предоставляемых таким военнослужащим.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.