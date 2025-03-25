Мурманская область. Арктика (16+)25.03.25 11:55
Военные следователи в Гаджиево провели рейд по выявлению нарушений воинского учёта среди натурализованных граждан
Военные следователи Гаджиевского гарнизона провели рейд, направленный на выявление нарушений воинского учета среди лиц, получивших гражданство Российской Федерации путем натурализации. Были проверены документы у ряда лиц и сведения о регистрации у граждан, недавно получивших российское гражданство.
По итогам рейда было выявлено несколько случаев нарушения правил постановки на воинский учёт. По всем установленным фактам будут приняты соответствующие меры правового реагирования.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
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