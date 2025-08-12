Мурманская область. Арктика (16+)12.08.25 10:55
Военные следователи в Гаджиево провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт
Сотрудниками военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону были проведены мероприятия с целью проверки натурализованных граждан на территории городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск.
В ходе проведения этих мероприятий проверены лица, получившие российское гражданство, среди которых выявлены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт. Данные лица направлены в военный комиссариат городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск для регистрации в единой системе учёта.
Данные мероприятия проводятся на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
Последние комментарии
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
