Военные следователи в Гаджиево провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Сотрудниками военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону были проведены мероприятия с целью проверки натурализованных граждан на территории городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск.

В ходе проведения этих мероприятий проверены лица, получившие российское гражданство, среди которых выявлены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт. Данные лица направлены в военный комиссариат городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск для регистрации в единой системе учёта.

Данные мероприятия проводятся на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.