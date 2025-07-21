Военные следователи в Гаджиево провели рейд по выявлению натурализованных мигрантов, не вставших на воинский учёт

Военные следователи провели рейд в Гаджиево. Целью рейда стало выявление граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учёт.

Рейд проводился в рамках контроля соблюдения законодательства Российской Федерации, касающегося воинской обязанности граждан. Особое внимание было уделено лицам, которые недавно получили гражданство РФ, но не выполнили обязательства по постановке на воинский учёт. Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе.

Кроме того, военные следователи провели разъяснительные беседы с гражданами, информируя их о возможностях прохождения военной службы по контракту в вооруженных силах Российской Федерации.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.