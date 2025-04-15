Военные следователи в Гаджиево провели рейд по выявлению уклонистов и рассказали о службе по контракту

В рамках выполнения задач по обеспечению воинского учёта, военные следователи по Гаджиевскому гарнизону провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на учёт.

Особое внимание уделялось гражданам, имеющим двойное гражданство или недавно получившим российское подданство.

В ходе рейда был проверен ряд лиц. Кроме того, офицеры следственного отдела провели разъяснительные беседы с молодыми людьми о преимуществах прохождения военной службы по контракту. Они подробно рассказали о возможностях карьерного роста, социальных гарантиях и льготах, предоставляемых контрактникам.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.