Военные следователи в Мурманске выявляют граждан, не вставших на воинский учёт

Военные следователи в Мурманске провели плановый рейд, направленный на выявление мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

Военные следователи города Мурманска провели рейд в одном из гаражных кооперативов города с целью выявления натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учёт.

В рамках рейда сотрудники правоохранительных органов проверяли наличие документов, подтверждающих постановку на воинский учёт у лиц призывного возраста.

В результате проведённых проверок был выявлен мужчина призывного возраста, который не смог предоставить необходимые документы о постановке на воинский учёт. Мужчина был доставлен в местный военный комиссариат для дальнейшего разбирательства и оформления соответствующих документов.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.