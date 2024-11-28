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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 11:15

Военные следователи в Мурманске выявляют граждан, не вставших на воинский учёт

Военные следователи в Мурманске провели плановый рейд, направленный на выявление мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

Военные следователи города Мурманска провели рейд в одном из гаражных кооперативов города с целью выявления натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учёт.

В рамках рейда сотрудники правоохранительных органов проверяли наличие документов, подтверждающих постановку на воинский учёт у лиц призывного возраста.

В результате проведённых проверок был выявлен мужчина призывного возраста, который не смог предоставить необходимые документы о постановке на воинский учёт. Мужчина был доставлен в местный военный комиссариат для дальнейшего разбирательства и оформления соответствующих документов.

 

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

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