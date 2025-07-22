Мурманская область. Арктика (16+)22.07.25 15:45
Военные следователи в Печенге провели рейд по выявлению нарушений воинского учёта среди натурализованных граждан
Военные следователи Печенгского гарнизона совместно с военной полицией провели рейд для выявления нарушений воинского учёта среди граждан, получивших российское гражданство в результате натурализации.
Целью рейда стало выявление лиц, нарушающих законодательство Российской Федерации, и привлечение их к ответственности.
Вместе с тем офицеры проводили информационно-разъяснительную работу о важности соблюдения законодательства о воинском учете и возможностях службы по контракту в рядах Вооружённых сил Российской Федерации.
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