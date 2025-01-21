Военные следователи в Печенге провели рейд по выявлению натурализованных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учёт

Военные следователи Печенгского гарнизона совместно с сотрудниками военной полиции провели рейд по жилым районам с целью выявления натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта.

В ходе рейда были проверены около 10 граждан. Помимо проверки документов офицеры проводили информационно-разъяснительную работу, рассказывали о возможности службы в армии по контракту и о льготах, предоставляемых данной категории военнослужащих.

Подобные рейды направлены на обеспечение правопорядка и выполнение гражданами своих конституционных обязанностей. Они проводятся регулярно и способствуют повышению дисциплины среди населения, а также предотвращению случаев уклонения от службы в армии.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.