Военные следователи в Печенге провели рейд по выявлению натурализованных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учёт

Военные следователи совместно с представителями военной полиции провели рейд по выявлению натурализованных граждан, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Во время рейда было проверено более десяти человек.

Кроме контроля документов, сотрудники проводили разъяснительные беседы, рассказывая о возможностях контрактной службы в армии и предоставляемых льготах для этой категории военнослужащих.

Такие рейды проходят на регулярной основе, способствуя укреплению дисциплины среди населения и предупреждению уклонений от армейской службы.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.