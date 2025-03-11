Военные следователи в Печенге провели рейд по выявлению натурализованных мигрантов

Военные следователи Печенги совместно с представителями военной полиции провели рейд по выявлению натурализованных мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учёт.

В ходе рейда были выявлены лица, проживающие на территории региона, которые не выполнили требования законодательства о регистрации в военкоматах после получения гражданства Российской Федерации.

В рамках рейда проверялись места нахождения потенциальных нарушителей. В результате было установлено несколько случаев несоблюдения миграционного законодательства.

Кроме того, офицеры провели разъяснительные беседы с иностранными гражданами, предоставив им информацию о возможностях прохождения военной службы по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.