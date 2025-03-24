Военные следователи в Печенге провели рейд по выявлению натурализованных мигрантов, не вставших на воинский учёт

Военные следователи Северного флота провели рейд в Печенгском районе Мурманской области. Целью рейда стало выявление граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учёт.

Рейд проводился в рамках контроля соблюдения законодательства Российской Федерации, касающегося воинской обязанности граждан. Особое внимание было уделено лицам, которые недавно получили гражданство РФ, но не выполнили обязательства по постановке на воинский учёт. Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе.

Кроме того, военные следователи провели разъяснительные беседы с гражданами, информируя их о возможностях прохождения военной службы по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации и рассказали о социальных гарантиях и перспективах карьерного роста.

организационно-статистического отдела

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.