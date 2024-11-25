Мурманская область. Арктика (16+)25.11.24 11:07
Военные следователи в Североморске провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт
Военные следователи Североморска провели очередное мероприятие по проверке исполнения законодательства о постановке на воинский учёт среди граждан, прошедших процесс натурализации и получивших российское гражданство, но уклоняющихся от воинского учета. Рейд проводился в местах общественного питания.
Помимо проверки офицеры занимались разъяснительной работой среди местного населения. Они рассказывали о возможностях прохождения службы в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту, а также о различных социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим-контрактникам.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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