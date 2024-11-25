Военные следователи в Североморске провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Военные следователи Североморска провели очередное мероприятие по проверке исполнения законодательства о постановке на воинский учёт среди граждан, прошедших процесс натурализации и получивших российское гражданство, но уклоняющихся от воинского учета. Рейд проводился в местах общественного питания.

Помимо проверки офицеры занимались разъяснительной работой среди местного населения. Они рассказывали о возможностях прохождения службы в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту, а также о различных социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим-контрактникам.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.