Мурманская область. Арктика (16+)17.12.24 13:55
Военные следователи в Североморске провели рейд по выявлению уклонистов
Офицеры военного следственного отдела по Североморскому гарнизону провели рейд по автомастерским города. Основной целью мероприятия стало выявление случаев уклонения от прохождения военной службы лицами, имеющими статус натурализации.
Кроме того, военные следователи провели разъяснительную работу среди местного населения, рассказав о преимуществах прохождения военной службы по контракту, о предоставляемых льготах и возможностях карьерного роста.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
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