Военные следователи в свой профессиональный праздник пошли в учебные заведения Мурманской области и к ветеранам ведомства

15 мая 1867 года императором Александром II утверждены Военно-судебный устав и Военно-морской судебный устав. Именно этот день стал отправной точкой становления института военных следственных органов в российском государстве.

Несмотря на то, что за свою историю военные следственные органы неоднократно реформировались и в настоящее время они входят в состав Следственного комитета Российской Федерации, именно в этот день военные следователи отмечают свой профессиональный праздник.

В этом году военные следователи Северного флота в свой праздник решили уделить время общению с молодым поколением и рассказать своим возможным будущим приемникам о своей службе.

Так, офицеры военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону пригласили к себе в гости учеников сформированного на базе МББОУ г. Мурманска «Лицей №2» кадетского класса имени Александра Невского, которые в скором будущем хотят стать сотрудниками Следственного комитета России. Следователи продемонстрировали будущим коллегам современную криминалистическую технику и рассказали об особенностях своей работы.

Схожее мероприятие для участников местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» накануне своего праздника провели сотрудники военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону.

Руководство военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону сегодня провели классный час для учеников старших классов МБОУ «Средняя школа №5 имени М.С. Попова» и рассказали им об истории становления и развития в России военных следственных органов, об их компетенции и полномочиях.

Офицеры военного следственного отдела по Североморскому гарнизону в свой праздник провели мероприятия по профессиональной ориентации для будущих выпускников МБОУ «Североморская школа полного дня», они рассказали детям о специфики службы военным следователем, а также о том, как можно им стать.

Руководство 305 ВСО пригласили в гости и поздравили с профессиональным праздником ветерана военных следственных органов полковника юстиции запаса Сергея Геннадьевича Клименкова, являющегося председателем региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия Мурманской области». В ходе встречи ветеран военного следствия поделился с действующими коллегами воспоминаниями о своей работе и богатым практическим опытом.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.