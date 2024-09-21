Мурманская область. Арктика (16+)21.09.24 12:20
Военные следователи военного следственного отдела провели плановое мероприятие по выявлению уклонистов от воинского учёта среди экс-мигрантов
Рейд был проведён в городе Гаджиево и охватил порядка 10 мужчин призывного возраста.
В ходе проверки был обнаружен натурализованный гражданин, который уклонился от воинского учёта. По результатам мероприятия данный гражданин был направлен в военкомат для дальнейшего разбирательства и принятия соответствующих мер.
Военные следователи продолжают активно работать над выявлением и пресечением нарушений воинского учета, обеспечивая соблюдение законодательства и защиту интересов государства.
Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
Комментарий к новости:Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Выдача новых кредитных карт в России сокращается третий месяц подряд-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 13 копеек, доллар снизился на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)В понедельник в ЗАТО г. Североморск стартует новый отопительный сезон-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Изменение уровня тарифов на тепловую энергию не затронет интересы жителей Мурманской области