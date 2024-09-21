Военные следователи военного следственного отдела провели плановое мероприятие по выявлению уклонистов от воинского учёта среди экс-мигрантов

Рейд был проведён в городе Гаджиево и охватил порядка 10 мужчин призывного возраста.

В ходе проверки был обнаружен натурализованный гражданин, который уклонился от воинского учёта. По результатам мероприятия данный гражданин был направлен в военкомат для дальнейшего разбирательства и принятия соответствующих мер.

Военные следователи продолжают активно работать над выявлением и пресечением нарушений воинского учета, обеспечивая соблюдение законодательства и защиту интересов государства.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.