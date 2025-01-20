Военные следователи выявили нарушителей законодательства в сфере миграции и воинского учёта на стройке в Мурманске

Сотрудники военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту совместно с сотрудниками полиции и при силовой поддержке Росгвардии провели на одном из строительных объектов Мурманска очередной широкомасштабный рейд по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции и воинского учёта.

В ходе мероприятия были проверены свыше 40 лиц и установлены натурализованные граждане, не вставшие на воинский учёт, которые доставлены в военный комиссариат города Мурманска для уточнения данных.

Среди проверенных лиц выявлены иностранные граждане, осуществляющие незаконную трудовую деятельность на территории России. Данные лица доставлены в Управление по вопросам миграции для привлечения к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Кроме того, в ходе рейда выявлены признаки фиктивной регистрации иностранных граждан по местам пребывания. По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Военные следователи также провели разъяснительную работу с иностранными гражданами, проинформировав их о возможности прохождения военной службы по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации и её преимуществах.

Подобные мероприятия проводятся военными следователями

на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.