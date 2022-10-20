Военные связисты Северного флота передают свой опыт военнослужащим, мобилизованным из запаса

На полигонах береговых войск Северного флота в Печенгском округе Мурманской области опытные офицеры из бригады морской пехоты и мотострелкового соединения проводят с военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации, практические занятия по использованию современных средств связи.

Прежде чем приступить к практическим тренировкам с военнослужащими были проведены лекционные занятия, на которых мобилизованные изучали различные радиостанции тактического звена, виды настроек и диапазоны.

Тренировки с мобилизованными проводят офицеры и опытные инструкторы, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Многие военнослужащие, призванные из запаса, отмечают, что данные занятия и интересны, и крайне полезны, поскольку техника связи за последние годы претерпела значительные технологические и качественные изменения.

В условиях современного боя роль связи бесспорно значима – сегодня она является основным средством управления войсками.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе практических занятий на полигонах военнослужащие выполняют нормативы по развертыванию средств связи, их настройке и обеспечению надёжной связи в тактическом звене управления.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12442307@egNews