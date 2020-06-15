Военные железнодорожники вывезли более 31 тысячи кубометров грунта на месте восстановления железнодорожного сообщения в Мурманской области
Специалисты железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять отсыпку насыпи для железнодорожного полотна от станции Выходной до станции Пост 9-й километр протяженностью
Всего за время работ военнослужащими железнодорожного батальона механизации 29-й отдельной железнодорожной бригады ЗВО, прибывшими из Брянской области, вывезено более 31 тысячи кубометров выработанного грунта, выполнено уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью около
После подрыва скальной породы на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе военные железнодорожники ЗВО продолжают производить выемку и вывоз грунта с использованием полноприводных самосвалов «КамАЗ» и другой специальной техники железнодорожных войск.
Все работы по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна в целях восстановления железнодорожного сообщения ведутся в соответствии с графиком.
Всего для выполнения задач по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники подразделений ЗВО.
Мероприятия по оказанию Минобороны России помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.