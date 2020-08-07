Военные железнодорожники ЗВО подвели итоги выполнения задач в Мурманской области

Военные железнодорожники Западного военного округа подвели итоги выполнения задач в Мурманской области, в ходе оказания помощи по сооружению железнодорожного обхода разрушенного моста через реку Кола.

«Серьёзной проверкой на профессионализм стало выполнение мероприятий по сооружению железнодорожного обхода разрушенного моста через реку Кола у станции Выходной в Мурманской области. Туда 4 июня были оперативно переброшены более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО, и уже на следующий день они приступили к работе», – сообщил начальник управления железнодорожных войск ЗВО полковник Вадим Фурманов.