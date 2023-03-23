Военными коммунальщиками проведены проверки соблюдения требований пожарной безопасности

В целях контроля за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности, своевременного выявления нарушений и обеспечения противопожарного режима Жилищно-коммунальной службой №3 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по 12 ГУ МО ежемесячно проводятся проверки соблюдения требований пожарной безопасности.

В прошедшем месяце ЖКС №3 были проверены котельные и водонасосные станции на архипелаге Новая Земля, а также котельная в Североморске.

Проверка требований пожарной безопасности - это комплекс мероприятий. В ходе проверки особое внимание уделяется состоянию систем защиты. Проверяется система внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектование пожарных кранов рукавами и стволами. Проводится проверка возможности безопасной эвакуации. На путях эвакуации не должно быть предметов, препятствующих её проведению. На этажах должны быть размещены планы и знаки эвакуации.

В помещениях должны быть размещены первичные средства пожаротушения (огнетушители, ведро, лопата и прочие).

Дежурный персонал должен быть обеспечен телефонной связью, электрическими фонарями и пожарными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, респираторы).

На объектах проверяется наличие документации, регламентирующей соблюдение обязательных требований пожарной безопасности: инструкций о мерах пожарной безопасности; учёт проведения обучения работников мерам пожарной безопасности; ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты; назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности в помещении.

Проверки соблюдения требований пожарной безопасности являются неотъемлемой частью системы обеспечения защиты объектов и помогают минимизировать риски возникновения пожаров.

В ходе проведённых проверок ЖКС №3 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО должностным лицам производственных участков было указано на необходимость усиления противопожарного оснащения для сохранения противопожарного режима.

Фото предоставлено ЖКС №3 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО.