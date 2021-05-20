Военный прокурор Северного флота провёл личный приём граждан на самой северной географической точке России

Под руководством военного прокурора Северного флота полковника юстиции Сергея Казакова проведён выездной приём личного состава подразделений Северного флота и пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, находящихся на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Наибольший интерес в воинских коллективах вызвали особенности реализации социальных прав и гарантий, обусловленные удаленностью от мест дислокации войсковых частей и довольствующих органов: порядок обеспечения обмундированием, возможность сдачи в аренду жилья, приобретенного в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения, и другие. Даны исчерпывающие разъяснения.

В рамках деятельности по обеспечению установленных законом условий проживания и прохождения военной службы военный прокурор Северного флота ознакомился с ходом строительства в интересах Минобороны России самого северного в стране крытого бассейна на острове Земля Александры, провел рабочую встречу с руководством подрядной организации.

Участвующие в выезде прокурорские работники также провели мероприятия правового просвещения, присутствующему личному составу разъяснены нормы законодательства о порядке прохождения военной службы, сообщает Военная прокуратура Северного флота.