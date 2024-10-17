Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону провёл рейд в гаражном кооперативе города

Сотрудники военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону провели рейд в гаражном кооперативе города с целью выявления экс-мигрантов, не вставших своевременно на воинский учёт.

Мероприятие направлено на обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации.

В ходе рейда офицеры проверили документы у ряда граждан, находящихся на территории кооператива. Особое внимание уделялось соблюдению норм законодательства и выяснению статуса лиц, обязанных заявить о себе в военный комиссариат.

Кроме того, сотрудники военного следственного отдела проводили информационно-разъяснительную работу. Гражданам разъясняли важность соблюдения законодательства, необходимость постановки на воинский учет и информировали о возможности службы в армии по контракту. Такие мероприятия способствуют повышению правовой осведомленности и укреплению безопасности в гарнизоне.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.