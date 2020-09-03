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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.20 15:25

Военный транспорт «Яуза» доставил в Мурманск участников комплексной экспедиции Северного флота и РГО на архипелаг Новая Земля

Сегодня участники первого отряда комплексной экспедиции на архипелаг Новая Земля, которую Северный флот совершает вместе с Русским географическим обществом и Национальным парком «Русская Арктика» прибыли в город-герой Мурманск на военном транспорте «Яуза». Вместе с исследователями были доставлены все исторические находки.

На причале ФГУП «Атомфлот» экспедицию встречал её научный руководитель – начальник управления ядерного обеспечения Северного флота полковник Сергей Чуркин и группа журналистов. Участники экспедиции во главе с капитаном 2 ранга Сергеем Зинченко доложили об успешном выполнении поставленных задач и планах на будущие исследования и открытия в Арктике.

Активная фаза экспедиции Северного флота и РГО на Новую Землю продолжалась с 12 по 31 августа. Отряд вышел из Белушьей Губы новоземельского острова Южный на морском буксире МБ-12 и взял курс на север вдоль западного побережья архипелага. В проливе Маточкин Шар исследователи установили памятный знак Владимиру Русанову в честь 145-летия со дня его рождения. На северной оконечности Новой Земли – мысе Желания они установили сразу два памятника. Один в честь 175-летия Русского географического общества, а второй – на месте боя советских полярников, не давшим немецкими подводниками захватить и уничтожить метеостанцию во время Великой Отечественной войны.

Комплексная экспедиция СФ и РГО отметилась рядом уникальных исторических находок, а также географических открытий. Было обнаружено продовольственное депо австро-венгерской экспедиции Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, осмотрена стоянка знаменитого голландского мореплавателя и одного из первых исследователей Арктики – Виллема Баренца, который в конце 16 века открыл для европейцев Новую Землю. Он зимовал на Северном острове архипелага в районе Ледяной гавани на побережье Карского моря в 1596/1997 годах во время своей третьей арктической экспедиции по поиску альтернативного пути в из Европы в Индию.

Были обнаружены два креста, воздвигнутых экспедицией Георгия Седова в 1913 году. По документальным свидетельствам их установили полярные исследователи Владимир Визе и Михаил Павлов. Со временем кресты упали и были не заметны с моря. О том, что артефакты по-прежнему находятся именно в том месте предположил научный руководитель комплексной экспедиции полковник Сергей Чуркин, изучая исторические документы и записи полярников.

В заливе Благополучия участники экспедиции осмотрели место расположения советской полярной станции, которую в годы Великой Отечественной войны уничтожила немецкая подводная лодка.

Последние дни экспедиции для современных исследователей российской Арктики вдались сложными и плодотворными. На мысе Ломоносова была найдена промысловая изба советского периода. Вокруг неё обнаружены предметы быта, гильзы, кости животных. Становище на острове Пахтусова также принесло новые находки. Были обнаружены две избы, склад, баня и 4 захоронения. На берегу также были найдены два якоря, предметы быта и промысла.

В районе первых зимовий исследователей Новой Земли на побережье пролива Маточкин Шар экспедицией были найдены нательный крест и украшение 18 века. Совершены и географические открытия. Североморцы обнаружили отделение острова от полуострова Жерди и, соответственно, образование нового пролива. В Архангельской губе острова Северный было отмечено превращение острова Личутина в полуостров. Новые географические объекты были нанесены на карты, зафиксированы в системе GPS, измерены и сфотографированы.

Работы исследователей осложнялись сложными гидрометеорологическими условиями. В последние дни в местах проведения работ экспедиции периодически возникали густые туманы, снижавшие видимость до нескольких метров. Несколько высадок на берег были отменены из-за присутствия большого количества белых медведей. Один из белых медведей даже вскарабкался на низкую кормовую площадку буксира и его пришлось прогонять с помощью пожарных гидрантов. Во время экспедиции ни одно животное не пострадало.

Обнаруженные в ходе экспедиции исторические артефакты, которых набралось несколько десятков, будут переданы в Санкт-Петербургский Музей Арктики и Антарктики, а также в музей национального парка «Русская Арктика», сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

 

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