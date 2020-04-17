Воины ПВО мотострелковой бригады Северного флота отразили воздушный удар условного противника в Кольском Заполярье

На полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Печенгском районе Мурманской области прошли тактические учения подразделений противовоздушной обороны. В них приняли участие военнослужащие зенитного-ракетного дивизиона на зенитно-ракетных комплексах «Стрела-10» и зенитных ракетно-пушечных комплексах «Тунгуска». Также зенитчики отрабатывали стрельбу по воздушным целям из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Всего в учениях было задействовано более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Главной задачей учений, прошедших в рамках контрольной проверки боевой подготовки соединения за зимний период обучения, стала отработка действий подразделений противовоздушной обороны по прикрытию основных сил мотострелковой бригады от атаки средств воздушного нападения условного противника в условиях сильных радиоэлектронных помех. В ходе учений также были опробованы способы борьбы с высокоточным оружием условного противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, практические зенитные стрельбы на полигоне были проведены в сложных погодных условиях при сильном ветре, в обстановке, максимально приближенной к боевой. На время проведения стрельб воздушное пространство в районе полигона было закрыто для полётов авиации.