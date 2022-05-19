Воины-североморцы приведут в порядок памятник прославленному боксёру капитан-инженеру Вадиму Емельянову

Военнослужащие отдельного морского инженерного полка и частей центра материально-технического обеспечения Северного флота приведут в порядок захоронение призёра Олимпийских игр в Токио по боксу Вадима Емельянова на Североморском военно-мемориальном кладбище.

С такой инициативой в год 80-летия прославленного боксёра выступили помощник командующего Северным флотом по физической подготовке полковник Павел Кошкарев, начальник отдела морской инженерной службы флота полковник Иван Сумбаев, начальник центра МТО Североморского гарнизона капитана 2 ранга Николай Кулемин и начальник спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА в Североморске Андрей Ссюхин.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе проведения работ планируется очистить, подкрасить ограду и памятник, высадить цветы в клумбах. Окончить наведение порядка на захоронении военнослужащие планируют ко Дню памяти выдающегося спортсмена - 29 мая. В этом году исполняется 45 лет с момента его преждевременного ухода.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12422217@egNews