В Мурманской области начался пожароопасный сезон«Ночь музеев» будет яркой и познавательной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.22 09:30

Воины-североморцы приведут в порядок памятник прославленному боксёру капитан-инженеру Вадиму Емельянову

Военнослужащие отдельного морского инженерного полка и частей центра материально-технического обеспечения Северного флота приведут в порядок захоронение призёра Олимпийских игр в Токио по боксу Вадима Емельянова на Североморском военно-мемориальном кладбище.

С такой инициативой в год 80-летия прославленного боксёра выступили помощник командующего Северным флотом по физической подготовке полковник Павел Кошкарев, начальник отдела морской инженерной службы флота полковник Иван Сумбаев, начальник центра МТО Североморского гарнизона капитана 2 ранга Николай Кулемин и начальник спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА в Североморске Андрей Ссюхин.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе проведения работ планируется очистить, подкрасить ограду и памятник, высадить цветы в клумбах. Окончить наведение порядка на захоронении военнослужащие планируют ко Дню памяти выдающегося спортсмена - 29 мая. В этом году исполняется 45 лет с момента его преждевременного ухода.

 

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12422217@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Компании сильно сократили спрос на новых сотрудников в госсекторе - обзор рынка труда: ситуация за неделю со 9 по 15 мая по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДОЛИНА СЛАВЫ. 77-я годовщина ПобедыМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:30«На пределе. Испытания». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Привычное и неизбежное: с июля услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 4%-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,68 рубля, доллар потерял 1,16 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика