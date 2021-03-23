Воины-североморцы расскажут о преимуществах службы на Северном флоте жителям Урала и Приуралья

Восемь мобильных выездных групп военнослужащих Северного флота отправились в регионы Урала и Приуралья для информирования местных жителей об условиях военной службы по контракту в Заполярье. Группы состоят из офицеров и наиболее подготовленных военнослужащих по контракту от береговых и корабельных частей Кольской флотилии разнородных сил, мотострелковых бригад Армейского корпуса и нового арктического соединения противовоздушной обороны Северного флота, а также пункта отбора на военную службу по контракту из города Кандалакши.

В течение нескольких недель воинам-североморцам предстоит провести беседы с жителями Удмуртии, Пермского края, Екатеринбурга и Свердловской области, Марий-Эл, Башкирии, Чувашии и Челябинской области. Встречи с потенциальными военнослужащими будут проводиться на базе военных комиссариатов Центрального военного округа.

За месяц информационно-агитационной работы военнослужащие должны заинтересовать как можно больше молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет службой на Северном флоте, чтобы те смогли обеспечить свои семьи достойными условиями жизни, а себе заработать льготы и другие преимущества, предусмотренные российским законодательством для трудящихся на Крайнем Севере и в Арктике.

Во всех регионах, где дислоцированы войска и силы Северного флота, действуют специальные надбавки к денежному довольствию, а также льготное исчисление выслуги — от 1,5 до 2 лет за год, что позволяет северянам рассчитывать на досрочное получение военной пенсии, которая выплачивается уже при достижении 20 лет льготной выслуги, т.е. за 10–13 лет фактической службы на Крайнем Севере и в Арктике.

Перед отправкой все военнослужащие-агитаторы прошли организационный сбор и инструктаж. Каждый из них получил задание по привлечению на военную службу по контракту подходящих кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе.

Летом подобную информационно-агитационную работу успешно выполнили военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил и отдельной мотострелковой бригады Северного флота среди жителей Урала, Поволжья и Сибири. Тогда отбор на военную службу прошли только несколько сотен человек. Они поступили на воинские должности в плавсостав, части сухопутных и береговых войск Северного флота, а также на арктические военные базы, которые дислоцированы на островах Котельный и Земля Александры в Северном Ледовитом океане.

Как сообщает пресс-служба СФ, наибольшую заинтересованность к военной службе по контракту на Северном флоте проявили жители Татарстана и Башкирии, а также Свердловской области.