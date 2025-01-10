Мурманская область. Арктика (16+)10.01.25 08:45
Вокалист из Нью-Йорка Эндрю Макфадден примет участие в январском джазовом концерте Мурманской областной филармонии
Популярный артист поёт в различных музыкальных стилях, включая джаз, соул, поп, блюз, фанк и рок.
Популярный артист поёт в различных музыкальных стилях, включая джаз, соул, поп, блюз, фанк и рок.
Как отмечает vk.com/murmansound, Эндрю Макфадден гастролировал более чем в 20 странах и отметился со своими выступлениями на всех шести континентах, то есть в обеих Америках, Европе, Азии, Австралии и Африке.
В Мурманске Макфадден выступит 22 января в 19.00 в компании звёздной джазовой пары Натальи и Олега Бутман.
Фото и видео: https://vk.com/video-134105031_456240431
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