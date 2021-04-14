Вокалистка из Кольского района представит Заполярье на всероссийском телевизионном конкурсе «Новая Звезда-2021»

Вокалистка из посёлка Молочный Кольского района Зумруд Ибрагим-Заде представит Мурманскую область на всероссийском телевизионном конкурсе «Новая Звезда-2021».

«Новая Звезда» – это масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители 85 субъектов Российской Федерации. Конкурс организован телеканалом «НТК Звезда» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

Главная цель проекта – найти и представить миру самых талантливых и ярких исполнителей из разных регионов России, отразить красоту и многообразие вокального мастерства. В жюри конкурса – известные музыкальные эксперты, председатель – Максим Исаакович Дунаевский.

Начиная с первого эфира программы, который пройдет 17 апреля, телезрители путём СМС- голосования смогут поддержать представителя своего региона. Подробнее об участниках, голосовании и эфирах – на сайте телеканала https:/tvzvezda.ru и в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает региональное Министерство культуры, финал конкурса состоится 13 и 14 июня. 14 июня будет объявлен победитель по мнению жюри, а также состоится вручение специальных призов исполнителям, которые окажутся лучшими по мнению телезрителей всей страны.

Отметим, что с 17 апреля по 1 мая пройдёт кастинг Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда – 2022».