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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.22 14:00

Вокалисты Кольской АЭС блестяще выступили на «Московских сезонах-2022»

24-27 мая в Московском Доме композиторов прош`л фестиваль-конкурс «Весенний вокальный марафон» «Московские сезоны-2022», посвященный 30-летию АО «Концерн Росэнергоатом». Представительницы Кольской АЭС продемонстрировали жюри вокальное мастерство и завоевали награды в различных музыкальных жанрах. Елена Грошева (на фото) стала лауреатом сразу в двух номинациях: 1 степени в номинации «Народный вокал» и 2 степени в «Городском романсе». Наталья Афанасьева и Екатерина Штурман представляли номинацию «Дуэты», в которой заняли 2 место, кроме того, девушки были награждены дипломом «За яркий дебют». Ольга Патюкова выступала в жанре «Эстрадный вокал» и стала лауреатом 3 степени. Жюри не оставили без внимания образ Мэри Поппинс, который Ольге так ярко удалось воплотить на сцене, присудив вокалистке специальный приз «За лучший сценический образ».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в марафоне приняли участие исполнители из 8 городов-спутников атомных станций России. Вокалистов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли заслуженные артисты РФ, ведущие солисты московских театров, преподаватели вокальных дисциплин.

Особенностью фестиваля-конкурса «Весенний вокальный марафон» «Московские сезоны-2022» является исполнение одного обязательного произведения из заявленной программы на заданную тему. У каждой номинации своя тема, которая меняется из года в год. В этом году в номинации «Академический вокал» звучали русские оперные композиции ХIХ – начала ХХ века, в номинации «Народный вокал» - песни из репертуара Людмилы Зыкиной, а «Эстрадный вокал» был представлен номерами, автором которых является Александра Пахмутова.

 

 

 

 

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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